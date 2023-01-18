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賴清德：務實認定台灣已是主權獨立國家 沒必要再宣布獨立
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立陶宛企業向台灣借力 目標2027年啟動半導體生產

2023/1/18 20:54
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（中央社里加18日綜合外電報導）立陶宛科技公司Teltonika今天表示，計劃借用台灣科技，在2027年啟動國內半導體生產作業。立陶宛經濟部長阿爾莫奈特則說明要讓這個歐盟國家成為全球產業要角的野心。

路透社報導，Teltonika指出，這項2027年的生產目標是公司與台灣工業技術研究院（工研院）合作協議的一環。協議價值1400萬歐元（約新台幣4.6億元），包括台灣外交部補助的1000萬歐元。

立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）表示：「與台灣合作將幫助立陶宛迅速前進、趕上全球最強大的業內成員，並實現雄心勃勃的目標。」

波羅的海國家立陶宛2021年11月允許台灣以「台灣」為名在首都維爾紐斯設立代表處以來，台灣承諾會協助立陶宛頂住中國施加的經濟壓力。

駐立陶宛台灣代表處在維爾紐斯開設後，中國把與立陶宛的外交關係降級為「代辦級」、阻撓貿易，還施壓跨國企業把立陶宛逐出供應鏈。

歐盟已向世界貿易組織（WTO）請求成立爭端解決小組，審理中國對立陶宛的貿易限制，並指控中國對成員國的貿易行為具有歧視性。

2022年立陶宛與台灣的貿易成長約1/3。

根據當地媒體波羅的海通訊社（BNS），近期立陶宛與台灣的雙邊協議還包括太陽能模組生產商SoliTek今天宣布獲得台灣「中國輸出入銀行」800萬歐元的信貸，以及生技業新創Oxipit獲得「中東歐投資基金」挹注350萬歐元。

國發會去年宣布成立規模新台幣60億元的「中東歐投資基金」，以進一步拓展台灣與中東歐國家投資合作。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1120118

#立陶宛
#台灣
#Teltonika
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