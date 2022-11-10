更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬
政治

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬

影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠
運動

影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

台灣將投資3.2億元 助立陶宛設立半導體產線

2022/11/10 21:26（11/10 21:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
駐立陶宛代表黃鈞耀10日表示，台灣將在立陶宛投資1000多萬歐元（約新台幣逾3.2億元），協助設立半導體產線。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
駐立陶宛代表黃鈞耀10日表示，台灣將在立陶宛投資1000多萬歐元（約新台幣逾3.2億元），協助設立半導體產線。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社維爾紐斯10日綜合外電報導）駐立陶宛代表黃鈞耀今天表示，台灣將在立陶宛投資1000多萬歐元（約新台幣逾3.2億元），協助這個波羅的海國家設立半導體產線。

路透社報導，黃鈞耀表示，工研院將與立陶宛電子產品製造商Teltonika合作，在當地建立半導體產能；台灣也將提供20多個獎學金名額，讓立陶宛人進行技術訓練。

黃鈞耀說，面對獨裁政權的脅迫，台灣希望與立陶宛一同努力強化我們的民主供應鏈韌性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國發會今年初宣布成立規模2億美元的「中東歐投資基金」，以及10億美元的中東歐融資基金，鎖定的國家包括立陶宛。

黃鈞耀表示，在立陶宛首筆總額1000萬歐元的股權投資，將在明年初完成；而在立陶宛提供首筆總額達900萬歐元（約新台幣2.85億元）的貸款，應在本月底就能撥發。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1111110

延伸閱讀
立陶宛駐台經貿代表處開館 兩國合作進一步深化台灣立陶宛合作先進雷射 可望成中東歐投資標的捷克把台灣列優先夥伴 駐台代表盼實現直航、半導體合作專訪／英國貿政策副大臣：台灣是印太重要夥伴 半導體重中之重
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族