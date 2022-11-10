台灣將投資3.2億元 助立陶宛設立半導體產線

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（中央社維爾紐斯10日綜合外電報導）駐立陶宛代表黃鈞耀今天表示，台灣將在立陶宛投資1000多萬歐元（約新台幣逾3.2億元），協助這個波羅的海國家設立半導體產線。

路透社報導，黃鈞耀表示，工研院將與立陶宛電子產品製造商Teltonika合作，在當地建立半導體產能；台灣也將提供20多個獎學金名額，讓立陶宛人進行技術訓練。

黃鈞耀說，面對獨裁政權的脅迫，台灣希望與立陶宛一同努力強化我們的民主供應鏈韌性。

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國發會今年初宣布成立規模2億美元的「中東歐投資基金」，以及10億美元的中東歐融資基金，鎖定的國家包括立陶宛。

黃鈞耀表示，在立陶宛首筆總額1000萬歐元的股權投資，將在明年初完成；而在立陶宛提供首筆總額達900萬歐元（約新台幣2.85億元）的貸款，應在本月底就能撥發。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1111110