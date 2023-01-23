迎解封商機 經部衝刺今年觀光工廠62億產值寫新高

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（中央社記者鄭鴻達台北23日電）受疫情衝擊，觀光工廠參觀旅客一度暴跌至2021年的1200萬人次，所幸2022年疫情解封後回升至1700萬人次。經濟部定調今年為「觀光工廠旅遊年」，將挑戰重返疫情前的2000萬人次大關，並衝刺年產值達新台幣62億元，創下新高紀錄。

台灣觀光工廠源自時任經濟部常務次長、前經濟部長施顏祥在2002年參考國際案例後，結合製造業工廠及服務業觀光，提出觀光工廠概念，自2003年起由工業局及中部辦公室規劃，並委託工研院執行。

經濟部中部辦公室視察許世燦說，台灣當年出現製造業外移現象，因此盼能以觀光工廠活化閒置廠房，起初大家不知觀光工廠為何，到後來愈來愈多大廠認同且主動加入，還在設計廠房之初就先納入觀光元素。

據統計，觀光工廠業績歷年大致呈成長趨勢，2018、2019年迎來高峰，分別創下1900萬、2100萬人次新高，並衍生47億、52億元產值；不過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，2020年跌至1900萬人次、50億元，更在實施三級警戒的2021年，跌至1200萬人次，產值縮水至47億元。

2022年疫情解封迎來回溫，許世燦分析，關鍵除了觀光業復甦，也在於經濟部攜手觀光局，推動國旅補助方案搭配觀光工廠體驗券，加上業者也大力促銷，大吸國旅客商機，使去年業績谷底反彈，回升至1700萬人次、產值60億元。

他表示，疫情期間雖有部分廠商退出觀光工廠業務，但因累積出好口碑而維持住產品需求，廠商因而能順利回歸本業，得以度過疫情寒冬。

儘管迎來春暖花開，觀光工廠業績尚待提升至疫情前水準。許世燦表示，今年適逢觀光工廠20週年，經濟部定調今年為「觀光工廠旅遊年」，將舉辦系列慶祝活動。

許世燦評估，在今年迎回國旅人潮，加上國境開放後，搭配20週年系列活動加持，他有信心觀光工廠在2023年的業績，能恢復到疫情前的榮景，並預估今年將可創造2000萬參觀人次、產值62億元的好成績。

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除了籌備拍攝觀光工廠20週年紀錄片用以宣傳，首波慶祝活動將於3月在台北車站辦理啟動儀式宣示開跑，並在4至8月由各地觀光工廠協會攜手地方政府，辦理各地的宣傳與優惠活動。

此外，許世燦透露，觀光工廠起初不被各界看好，經過這20年政府與業者齊心努力，讓總家數從最初的5家，成長到去年162家，今年更將超過165家，因此系列活動也將舉辦觀光工廠20週年論壇，以回顧觀光工廠過去20年，並展望未來20年，一起為觀光工廠探尋新方向。（編輯：潘羿菁）1120123