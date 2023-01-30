期交所拚全球行銷歐美亞參展 擴大外資招商參與

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）台灣期貨交易所董事長吳自心今天表示，行銷觸角擴及全球、提升國際參與比重，是今年期交所重點業務之一；今年期交所將參與英國倫敦、美國芝加哥、新加坡等期貨重要活動，並開展外資招商活動，提升外資參與比重。

期交所今天上午舉行新春團拜，吳自心指出，期交所過去一年成績獲得肯定，今年重點業務之一是將行銷觸角擴及全球，提升國際參與比重，會積極參與國際活動與會議，並與國際交易所和組織合作對話。

吳自心透露，今年3月期交所將參與Boca期貨業協會年會，與台灣期貨商公會共同會晤國外交易所及外資機構，洽談合作商機。

此外，吳自心表示，6月期交所將參加英國倫敦國際衍生性會議，並拜會歐洲投資銀行；10月將參展美國芝加哥國際期貨博覽會，並與主要交易商對談，還會與國外期貨商合作，辦理說明會；11月將參加新加坡亞洲期貨協會，與台灣期貨商拜訪10多家外資客戶及具潛力交易商等，開拓台灣期貨市場國際版圖。

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在其他業務，吳自心指出，今年期交所持續推出客製化契約交易平台，擴大店頭集中結算業務、強化市場風險防衛機制及資訊安全，並促進期貨業永續生態發展；還將大幅開展外資招商活動，推升外資參與比重。

吳自心指出，今年在全球後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代全面開展之際，挑戰與機會更甚以往，期交所將領軍期貨市場，實現商品創新與多元化，提升市場安全與效率，開拓國際動能，達成服務實質經濟願景。（編輯：楊蘭軒）1120130