汎銓去年每股稅前盈餘8.62元 今年第1季不看淡

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（中央社記者張建中新竹30日電）半導體技術分析服務廠汎銓去年稅前淨利新台幣3.72億元，創新高，每股稅前盈餘約8.62元。展望今年第1季，汎銓預期，營運表現可望淡季不淡。

受惠檢測分析業務暢旺，汎銓去年第4季營收達4.72億元，創新高；稅前淨利1.15億元，同創新高，每股稅前盈餘2.66元。

汎銓2022年全年營收17.26億元，年增17.44%，稅前淨利3.72億元，年增26.17%，營收與獲利同創新高，每股稅前盈餘8.62元。

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汎銓表示，隨著國際半導體大廠積極研發先進製程技術，加上各國政府大力扶植本土半導體產業發展，刺激檢測分析需求成長，旗下材料分析業務供不應求；因應客戶強勁需求，積極擴充新竹、竹北、南科與南京等檢測營運據點的檢測分析量能。

汎銓指出，今年第1季適逢農曆春節，工作天數較少，不過半導體大廠客戶持續深化先進製程研發，且下世代半導體製程技術與環繞閘極電晶體結構將帶動大量材料分析需求，預期隨著兩岸據點檢測量能提升，營運表現可望淡季不淡。（編輯：楊蘭軒）1120130