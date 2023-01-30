更多編輯台推薦新聞：
統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查
生活

統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電衝高7.95% 台股兔年紅盤擴量大漲560點收復年線
首頁 / 產經

汎銓去年每股稅前盈餘8.62元 今年第1季不看淡

2023/1/30 13:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹30日電）半導體技術分析服務廠汎銓去年稅前淨利新台幣3.72億元，創新高，每股稅前盈餘約8.62元。展望今年第1季，汎銓預期，營運表現可望淡季不淡。

受惠檢測分析業務暢旺，汎銓去年第4季營收達4.72億元，創新高；稅前淨利1.15億元，同創新高，每股稅前盈餘2.66元。

汎銓2022年全年營收17.26億元，年增17.44%，稅前淨利3.72億元，年增26.17%，營收與獲利同創新高，每股稅前盈餘8.62元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

汎銓表示，隨著國際半導體大廠積極研發先進製程技術，加上各國政府大力扶植本土半導體產業發展，刺激檢測分析需求成長，旗下材料分析業務供不應求；因應客戶強勁需求，積極擴充新竹、竹北、南科與南京等檢測營運據點的檢測分析量能。

汎銓指出，今年第1季適逢農曆春節，工作天數較少，不過半導體大廠客戶持續深化先進製程研發，且下世代半導體製程技術與環繞閘極電晶體結構將帶動大量材料分析需求，預期隨著兩岸據點檢測量能提升，營運表現可望淡季不淡。（編輯：楊蘭軒）1120130

#汎銓
#汎銓
汎銓
汎銓去年12月營收創新高 第4季及全年業績締新猷
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族