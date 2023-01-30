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房地合一稅2.0 7月登場，政府祭出重稅抑制炒房，在民眾希望房價下跌情況下，如何進一步健全房市，政府還有哪些政策工具可用，加上疫情方興未艾，都是房市未來的變數，更可能進一步牽動國內經濟。

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（中央社記者張璦台北30日電）房地合一稅收並未用於住宅政策，引發立委質疑，財政部近日預告修法，明定房地合一稅收分配至住宅政策的最低門檻，為房地合一稅收扣除統籌稅款後的餘額10%，預計2024年起實施。

所得稅法明定，房地合一課徵所得稅稅課收入，扣除由中央統籌分配予地方的餘額，用於住宅政策及長照支出的分配，行政院視各用途業務需求及財務狀況統籌調配。

財政部統計，房地合一稅自2016年開徵，截至2022年11月止，合計稅收新台幣1124.61億元，扣除10%中央統籌分配款後的餘額1012.15億元，循預算程序，挹注長照基金。

去年底立委指出，房地合一稅至今分配至住宅仍是「零」，財政部則允諾針對分配運用方式進行檢討。

根據財政部近日預告修正草案，明定房地合一課徵所得稅稅課收入，扣除由中央統籌分配給地方到餘額，「任一用途獲配金額，不得低於餘額百分之十」，自2024年1月1日起施行；草案預告期至3月20日止。（編輯：潘羿菁）1120130