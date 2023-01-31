環團不滿用電大戶條款 能源局：年底前完成檢討

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（中央社記者曾智怡台北31日電）內閣今天交接，多個環團呼籲留任的經濟部長王美花檢討「用電大戶條款」。能源局表示，今年度將依法辦理用電大戶條檢討，並規劃於2月1日召開研商會議，聽取各界意見，年底前完成檢討。

能源局並指出，再生能源設置已有明確成果，2025年將如期達成29GW總裝置容量。

台灣健康空氣行動聯盟等團體今天在經濟部大門召開能源暨空污議題記者會，直指綠能進度落後、用電大戶條款建言不予理會等。

對此，經濟部能源局透過新聞稿表示，為邁向2050淨零轉型目標，國發會已於去年底公布12項關鍵戰略行動計畫，再生能源部分除持續增加風力發電及太陽光電設置外，也將布局包含地熱、海洋能、生質能等前瞻再生能源領域，朝向2050再生能源發電占比60至70%願景轉型。

儘管受到疫情及國際戰爭情勢影響，能源局指出，台灣推動再生能源已有明確成果，去年度台灣再生能源設置創新高，太陽光電新增模組鋪設量達2.5GW，離岸風電裝置容量新增超過1GW，再生能源總裝置容量正逐步穩健提高，預計2025年可達29GW，不應磨滅公、私部門共同付出的努力。

關於用電大戶條款，能源局強調，是透過法令規範引導企業落實社會責任，政府將視義務履行成效，於本年度辦理每2年定期的法規檢討，各界相關意見均將作為檢討參考。

用電大戶條款現階段以契約容量5000瓩以上的電力用戶優先推動，旨在建立設置典範，以利未來擴大推動有所依循。

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另依用電大戶於第2年（民國111年）申報執行計畫，其履行義務方式分為設置再生能源發電設備412MW（43.6%）；購買再生能源電力及憑證492.2MW（52%）；設置儲能設備41.6MW（4.4%），8成業者並規劃於112年度完成義務履行，經濟部將協助輔導業者如期完成相關義務。

經濟部強調，重視各界聲音，因此除先就公民團體辦理用電大戶條款意見交流外，後續將持續輔導用電大戶完成義務履行，並視其執行情形及成效，同步辦理意見交流，期待能全面且深入的了解各界關切訴求，作為用電大戶條款檢討的評估參考。（編輯：楊凱翔）1120131