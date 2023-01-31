和泰車：晶片短缺可緩解 估2023年車市規模45萬輛

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和泰汽車總經理蘇純興31日表示，全球車用晶片短缺可望緩解。圖為和泰旗下品牌TOYOTA YARIS車款。（圖取自TOYOTA網頁toyota.com.tw）

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（中央社記者潘智義台北31日電）和泰汽車總經理蘇純興今天表示，雖然國內整體經濟有成長減緩的疑慮，但全球車用晶片短缺可望緩解，加上各國疫情管制鬆綁、民間消費回升，預估台灣2023年汽車市場規模為45萬輛。

蘇純興在和泰、國瑞汽車新春記者會指出，2022年台灣車市買氣依舊保持強勁，但受限於車用晶片短缺導致的缺車影響並未獲得明顯改善，市場持續呈現供不應求的狀況，全年總市場最終登錄輛數為43萬輛。

他說，今年和泰汽車旗下品牌將推出多款新車，包含TOYOTA導入全新跨界旗艦跑旅CROWN、大改款ALPHARD內外觀全面升級；Lexus首款基於純電平台打造商品RZ450e、雙動力編成大改款LM都將問世；YARIS並無改款新車，市場關注YARIS車款後的接續新車款可望在今年底明年初推出，但目前YARIS車款仍可買到新車。

至於商用車，和泰汽車引進日野完成車、COASTER及GRANVIA特裝車、新能源巴士；2023年將挑戰3品牌年度販賣目標16.3萬輛。

另外，2022年和泰汽車3品牌合計登錄15萬輛，順利蟬聯台灣車市21年銷售冠軍，持續稱霸車市龍頭，其中TOYOTA登錄超越12.4萬輛，市占率28.7%，勇奪國產車、進口車雙料冠軍。

另外，COROLLA CROSS、RAV4、ALTIS、YARIS等4款車也榮登2022年全年前10大乘用車款之列。

Lexus RX、NX、UX車款分別在豪華中大型、中型及中小型SUV級距中獲得銷售冠軍，ES則在豪華中大型房車級距中榮獲銷售冠軍，表現亮眼。

在商用車市場，TOYOTA及HINO商用車受到消費者肯定，和泰商用車3.49噸以上市場登錄7491輛，市占率32.4%，贏得商用車總市場銷售冠軍二連霸；TOYOTA HIACE及GRANVIA車系登錄1138輛，銷售再創新高。

TOYOTA COROLLA CROSS在2022年度銷售近4萬輛，連續第2年奪下全市場銷售冠軍。

和泰車解釋，Lexus RX為豪華休旅車級距的先驅，已穩居該級距銷售龍頭長達23年。

和泰車預計2023年，共享服務iRent會員數將達180萬，汽機車總數將突破1萬3000輛；yoxi計程車隊會員數將達到100萬，車隊司機將可突破8000名，擴大全台服務； HOTAI購商城將持續優化選品及網站功能，豐富會員購物體驗，達成營業目標3億元。（編輯：楊凱翔）1120131