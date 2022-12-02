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TOYOTA熱門車款明年起平均漲2% 最高調漲4.3%貴11萬

2022/12/2 15:51（12/2 16:07 更新）
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和泰汽車繼今年元旦、9月調漲價格後，明年1月1日起熱門車款TOYOTA COROLLA ALTIS、COROLLA CROSS等將再漲價，平均漲幅2%。（圖取自TOYOTA網頁toyota.com.tw）
和泰汽車繼今年元旦、9月調漲價格後，明年1月1日起熱門車款TOYOTA COROLLA ALTIS、COROLLA CROSS等將再漲價，平均漲幅2%。（圖取自TOYOTA網頁toyota.com.tw）
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（中央社記者韓婷婷台北2日電）和泰汽車繼今年元旦、9月調漲價格後，今天宣布，明年1月1日起熱門車款TOYOTA COROLLA ALTIS、COROLLA CROSS等將再漲價，平均漲幅2%，其中GR SUPRA車款漲幅4.3%最大，貴了新台幣11萬元。

和泰汽車表示，今年以來，車用原物料不僅缺料嚴重，且鋼材、晶片、電池等重要零組件價格持續上漲，再加上人力、運輸物流等費用堆疊下，使得造車成本大幅攀升。

和泰汽車指出，日本原廠已無法完全吸收多重變數及壓力，因而調整TOYOTA COROLLA ALTIS、COROLLA CROSS等車款價格，自自明年1月1日起價格平均漲幅2%。

和泰汽車表示，今年元旦調漲過一次反映物價，9月部分交車期過長的車型也有調整價格；今天宣布最新的車價，主要是明年元旦開始進行調整。

從和泰汽車公布最新價格看來，漲幅最少在1.5%，最高則有4.3%。（編輯：張均懋）1111202

#TOYOTA
#和泰汽車
#ALTIS
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