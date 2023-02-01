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首頁 / 證券

外資連12買加碼晶圓雙雄 買超聯電2.68萬張最多

2023/2/1 19:26
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（中央社記者吳家豪台北1日電）台股今天上漲154.93點，收在15420.13點，成交值新台幣2336.78億元。外資及陸資買超102.51億元，連續第12個交易日力挺台股，主要布局晶圓雙雄，以聯電買超2.68萬張最多。

受美股收紅激勵，台股今天開高反彈，盤中金融及塑膠股走弱，指數漲勢收斂回測15300點，尾盤權值股台積電氣勢再起，加權指數終場上漲154.93點，收在今天最高15420.13點，站回年線約15360點，漲幅1.01%。

觀察外資買超前10名個股，聯電買超2.68萬張居首，第2名台積電買超9254張；第3至10名依序為華航、欣興、力積電、國泰智能電動車、中鋼、國泰金、華新、中興電。

外資減碼個股以金融股為主，第1名開發金賣超1.22萬張，鴻海也遭賣超1.09萬張，第3至10名為第一金、群創、中華電、元大滬深300正2、新光金、中信金、富邦金、長榮航。

投信今天持續買超，金額來到7.93億元，布局半導體及航運股，前5名依序為聯電、英業達、新唐、長榮航、元晶。（編輯：黃國倫）1120201

#外資
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