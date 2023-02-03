兆遠擬出售上海子公司 環球晶旗下昆山中辰矽晶接手

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）光電材料基板廠兆遠今天下午透過重大訊息說明會表示，擬處分子公司上海召業申凱電子材料全部股權，給環球晶旗下子公司昆山中辰矽晶，預計出售金額人民幣1億元整，此案須經過3月24日臨時股東會決議同意。

兆遠指出，昆山中辰矽晶為公司關係人，處分案待股東會決議後，再簽訂股權買賣合約。

兆遠今天表示，去年第4季起停止生產藍寶石基板，積極推動產品轉型，謀求永續經營，除發展砷化鎵晶圓加工外，也投入生產鈮酸鋰、鉭酸鋰基板，期盼改善營運狀況。

不過兆遠近年因COVID-19疫情影響，市場需求疲弱，客戶需去化高庫存，目前營運仍然艱困，短期營運資金較緊迫。

為維持公司信用、提升整體償債能力，兆遠表示，謹慎評估各項籌資方式，考量股價、籌資時效性、可達成性後，擬處分子公司上海召凱全部股權，經歷數月洽談各方有意購買者，最終考量交易可行性及時效性，擬將上海召凱股權出售給環球晶旗下子公司昆山中辰矽晶，預計出售金額人民幣1億元，本次股權出售仍需經3月24日臨時股東會決議同意。

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兆遠指出，上海召凱主要生產用於表面聲波濾波器的鉭酸鋰、鈮酸鋰基板晶體，隨著高頻無線通訊產業發展，上海召凱價值隨之上漲，價值提高雖不足以使兆遠及時獲利轉虧為盈，卻足以吸引購買者而達償債目的。

兆遠指出，此次出售股權取得資金，將用於償還借款、及充實營運資金使用，除可強化公司財務結構，並增加資金運用調度彈性外，也可減少舉債造成利息支出及降低經營風險。（編輯：趙蔚蘭）1120203