緯創、國泰加入成運董事會 布局電動大客車

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（中央社記者吳家豪台北6日電）代工廠緯創資通、國泰永續私募基金近期注資電動巴士業者成運汽車，並正式加入成運董事會，強化電動大客車國家隊陣容。

成運汽車今天發布新聞稿說明，在被政府公告為「電動大客車國家隊」，及納入國家積極扶植的「5+2創新產業」、「2050淨零碳排產業」後，獲得緯創投資，希望未來能透過緯創在國際製造與運籌營運的能力，達到雙方專業相乘的綜效，共同建立「矽島」淨零排放的綠能電巴製程技術。

此外，國內知名基礎建設基金國泰永續私募股權基金看好成運電動大客車具備進軍國際的成長潛力，注資新台幣5億元成為成運股東。

成運汽車已於4日下午召開補選董事會議，由成運董事長吳定發主持，包括緯創和國泰永續私募股權基金代表均出席，正式成為董事成員。

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吳定發說，成運首批總計250輛「矽島智能電巴」將配合地方需求，陸續於今年第1季深入台灣各鄉鎮上路，讓民眾更有感體驗以人本設計、被國家多重認證的成運示範型電巴。

吳定發指出，成運今年將在中部科學園區的二林園區斥資25億元，投入第一期工程，結合緯創智慧製造及自動化解決方案，動土興建國內第一座結合太陽能光電、智慧技術、智慧化功能的製車產線，預計2024年開始量產，以加速推動台灣「矽島智能電巴」產業進軍全世界，並整合國內智慧電巴上、下游產業供應鏈，積極與各國推動低碳零污染的綠能運具。（編輯：郭無患）1120206