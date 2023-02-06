國產署再推4宗國有地光電標租 2/14開標

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（中央社記者張璦台北6日電）配合再生能源發展政策，財政部國產署釋出非公用國有土地標租，供太陽光電發電設備設置，據統計，截至去年底，租約存續中有24宗、預計發電量29.55MW，最新一批標租案則再釋4宗國有地，並將於14日開標。

國產署近年以創新型態的國有非公用不動產標租方式，建立標租光電、標租文資及國有房地包租3項機制，結合民間資源，共同活化利用國有非公用不動產。

其中，為積極配合政府再生能源發展政策，推動太陽光電發電設備設置，國產署以一般國有非公用不動產標租實務經驗為底，洽取相關主管機關專業意見後，在民國108年初建立標租光電制度，所篩選的標租光電標的，是經洽商相關主管機關意見後，才評估辦理。

國產署今天發布統計指出，截至111年底，辦理標租光電公告共16批、計有61宗國有土地，面積約69公頃；標脫37宗、簽約31宗，後因生態議題或地方政府態度未明等緣故，終止租約7宗，現租約存續中24宗，預計發電量29.55MW。

國產署表示，為持續推動再生能源政策，國產署所屬分署去年12月30日公告辦理標租4宗國有土地，面積計約8公頃，訂於今年2月14日開標；根據招標公告，4宗標的分別位於高雄市燕巢區、屏東縣林邊鄉、台中市新社區以及花蓮縣吉安鄉。

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文資方面，國產署指出，去年下半年公告標租4處國有不動產，其中2處、即台北市陽明山美軍宿舍群、嘉義市嘉義區監理所宿眷舍，已標脫並與得標人簽訂契約；同時，台中市霧峰光復新村省府眷舍已評選出得標人，預計今年3月辦理簽約。

國產署表示，標租文資於去年首次推出以來，成效優異，期待對文資保存維護有興趣的專業人士參與投標，共同達成文資不閒置，並經活化利用後，讓更多民眾親近體驗文資之美。（編輯：趙蔚蘭）1120206