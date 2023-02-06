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超前部署關鍵技術 國科會拚高齡科技接軌產業

2023/2/6 22:53
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（中央社記者張璦台北6日電）國科會明年科技施政除將擴大投入淨零碳排與6G，國科會主委吳政忠今天在委員會議後表示，來自業界的委員彭双浪、童子賢相當關心高齡科技產業；相關技術如何接軌至產業，也是日後施政一大重點。

國科會今天召開第3次委員會議，由國科會提報「113年度政府科技發展重點政策說明」，吳政忠在會後說明記者會上指出，科技施政重視長遠布局，因應國際多變局勢，需超前部署關鍵技術，以維持台灣科技發展優勢。

國科會113年度科技施政將擴大投入3面向，包括淨零碳排、6G及高齡科技。吳政忠表示，會中多位委員關切高齡科技，尤其是業界的彭双浪、童子賢，事實上高齡科技過去就有在做，但真正接軌到產業界，確實還有一些精進空間。

面對台灣將步入超高齡社會，吳政忠指出，高齡科技是台灣未來自己需要、也可行銷至國際的產業，3月6日SRB會議應會強調既有技術接軌產業這一重點。

吳政忠表示，後續會逐漸加強、加快腳步部署淨零科技，包含氫能以及核融合相關的前瞻技術。

在通訊科技發展層面，為維持台灣資通訊產業的領先地位，國科會表示，將強化跨部會合作，於現有的5G及低軌衛星通訊的發展基礎上，加碼投入6G次世代通訊布局，持續發展智慧化為主軸的新興產業生態系。（編輯：林克倫）1120206

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