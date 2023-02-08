是德科技：6G估2024年後開始 電動車拚共同標準

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）量測設備大廠是德科技（Keysight）今天預期，6G技術實際案例及標準發布將在2024年後開始，電動車生態系統需採同樣標準後，才有機會成為主流。

是德科技今天上午舉行科技趨勢發表會，是德行銷處副總經理羅大鈞表示，未來10年，5G和6G、電動車與自駕車、數位孿生與人工智慧（AI）、量子運算、以及資訊安全管理技術，將是推動科技產業創新的關鍵點。

羅大鈞指出，5G技術標準及應用尚未完全開發，預期6G技術的實際使用案例及標準發布，要到2024年之後才有機會開始，在2030年代，業界將專注解決6G的頻譜問題，各大科技業者將開始投資6G技術。

有關電動車和自駕車，羅大鈞表示，主要課題仍是大規模充電、充電基礎設施以及電池科技，需待整體電動車生態系統採用同樣標準後，電動車才有機會成為主流。

是德科技分析，未來10年電動車將成為個人的能源儲存庫，預估在2025年之前，多樣產業將開始使用電動車作為發電機，為各式機具提供電力。

羅大鈞指出，數位孿生與人工智慧的研發效率將是今年首要之務，開發者將在現有實體系統上，疊加人工智慧、數位孿生等應用，結合現實與虛擬及自動化測試流程設計，預估到2028年之前，將有超過一半的程式碼，將由電腦自動編寫，而非由人類親自編寫。

是德科技並預期企業將在2026年或更早開始應用量子運算、發展量子技術。（編輯：郭無患）1120208