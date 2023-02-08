台股步步高 法人：留意外資回補動向

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）市場對美聯準會升息疑慮減緩，台股在台積電等電子權值股帶動下開高勁揚，終場大漲217點收在15618點，收復5日線和15600點整數關卡；法人指出，可留意外資回補電子權值股的動向。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天凌晨談話，市場解讀未加深升息憂慮，美股收高，帶動台股反彈氣勢，台積電、聯發科、聯電等電子權值股領軍，台股開高走高，重返15600點整數關卡，收復5日線約15522點。

終場台股加權指數收在15618.17點，大漲217.26點，漲幅1.41%，成交值新台幣2256.59億元，加計盤後2285.11億元，電子股終場大漲2.24%，金融股翻黑小跌0.1%，航運股小漲0.2%。

三大法今天人同步買超，合計買超176.99億元，其中自營商買超14.62億元，投信買超20.75億元，外資及陸資買超141.62億元。根據統計，外資今年迄今回補台股金額達2434億元。

啟發投顧副總經理容逸燊接受中央社記者電訪分析，鮑爾談話顯示美國聯準會維持通貨膨脹降溫下、減緩激進升息步調，不會因日前非農就業數據意外強勁而改變。

容逸燊分析，下次重點在14日美國將公布的消費者物價指數（CPI），去年2月下旬俄羅斯與烏克蘭戰爭開打，帶動全球原物料價格飆漲和通膨走勢，若今年4月至5月美CPI指數走緩，通膨疑慮可緩解，市場預估今年美CPI指數逐月下降，有助國際股市活絡。

容逸燊指出，需留意上半年電子和IC設計族群景氣變化，以及外資回補電子權值股動向，預期電動車、人工智慧（AI）等題材可期。（編輯：張均懋）1120208