台工具機1月出口月減8.8% 公會估上半年景氣受衝擊

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）台灣工具機暨零組件工業同業公會今天公布1月台灣工具機出口金額2.37億美元，較去年12月2.6億美元減少8.8%，比去年同期2.22億美元成長6.7%。公會預期，景氣低落衝擊在上半年可能發生。

根據統計，1月台灣工具機出口前10大國家依出口金額排序，分別是美國、中國（含香港）、土耳其、印度、俄羅斯、日本、義大利、德國、泰國、越南。

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展望今年，工具機公會分析，今年全球市場景氣展望具挑戰性，主因在COVID-19疫情與能源危機推升通膨、財政緊縮和金融壓力等變數在今年發酵，即便各國政府想方設法降低影響，但景氣低落似乎仍難避免，預期衝擊在上半年可能發生。

不過工具機公會觀察近期歐洲或亞洲等地製造業景氣指標（PMI）指出，儘管仍低於象徵景氣的榮枯線，但景氣縮減幅度逐步緩解，且產出與新訂單次指標的萎縮速度開始放慢，再加上中國疫後解封經濟回溫，有助提振產業對未來市場景氣信心。（編輯：黃國倫）1120208