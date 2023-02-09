1月住展風向球亮綠燈 後市看329檔期新案定價策略

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（中央社記者賴言曦台北9日電）代表北台灣新建案市場概況的住展風向球今年1月分數為42.7分，較去年12月減少4.1分，與去年同期相比，減少2.6分，對應燈號維持象徵復甦安全的綠燈。

展望後市，住展分析，年後房市指標新案將進場，有望發揮集客效應，但買方是否結束觀望，還是要觀察329檔期的新案定價策略。

住展雜誌指出，今年1月因為多數新案規劃農曆年後再進場，因此去年12月選後推案潮告一段落後，今年1月部分地區進入推案空窗，北台灣預售屋推案量僅約新台幣500億元、月減56.9%。

進一步觀察北台灣預售屋單一案量逾15億元以上的指標案，分別位於台北市士林區、新北市板橋區及三重區、桃園市大園區、新竹市東區、新竹縣竹北及竹東等地。

新成屋供給則因為先建後售指標案進場增加，1月北台灣完工釋出的新成屋戶數有300多戶；單一案量逾15億元的指標案分別是位在新北市三重區及桃園市桃園區的各1案。

觀察風向球追蹤的指標案，1月平均來客組數約每週17.6組，較去年12月的每週18.8組減少1.2組、月減6.4%。

住展分析，儘管今年春節收假前夕，各接待中心來人量小增，北台灣整體房市仍因月初少有新建案公開拉抬人氣，月平均來人組數回落至去年11月、地方選舉前水準。

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1月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約每週2.2戶，與去年12月到每週2.2戶持平。住展指出，日前持續有買方勇於出價，但價位多低於賣方預期，未能促成交易，雙方的價格認知差距尚未有明顯縮小跡象。

住展雜誌企研室經理成采錡分析，今年1月市況表現平平，但政府定調預售屋限制換約不溯及既往，降低打炒房政策短期內對房市的威脅；另外觀察到，部分買方將新建案價位當結束觀望、出手購屋的參考，因此預期329檔期新案的定價策略，將是觀察後市的指標。（編輯：楊蘭軒）1120209