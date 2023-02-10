航空業復甦地緣政治題材發酵 八貫漢翔股價勁揚

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（中央社記者賴言曦台北10日電）台股今天開高震盪，盤中翻黑，但航空業復甦帶動維修及零組件需求，加上俄烏戰爭方興未艾、中國偵查氣球入侵美國領空一事持續發酵，推動漢翔、長榮航太、八貫等航太維修及軍工概念股盤中逆勢走揚。

漢翔今天股價開高，盤中高點至新台幣40.35元，漲幅超過半根漲停板。預計3月底由興櫃轉上市的長榮航太，因切入軍用無人機業務，同為軍工概念股一員，今天表現不俗，盤中高點至95.5元，漲幅超過2%。

八貫為全球唯二航太逃生滑梯布料供應商，去年打入全球防彈裝備供應大廠供應鏈，目前在手訂單能見度樂觀，9日宣布董事會通過每股擬配發現金股利5.4元，配發率73.6%，今天股價一度攻上漲停板，漲停價156元。

摩爾投顧分析師林漢偉接受電訪分析，全球逐步解封，航空業者陸續增班，帶動飛機維修零組件需求成長，相關公司業績，支撐個股基本面表現，此外，近期美中軍事爭議持續發酵，俄烏戰爭等相關地緣政治議題，也為具備軍工題材的個股帶來消息面的支撐。（編輯：潘羿菁）1120210