新車大量到港 汎德永業1月營收衝7個月新高

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）汎德永業今天公布1月合併營收新台幣44.2億元，月增26.83%，主要受惠BMW、Porsche兩品牌新車大量到港，推升營收來到近7個月新高，表現優於整體車市。

汎德永業表示，1月份Porsche休旅車Cayenne Coupe、Macan，BMW房車1系列、2系列、3系列、4系列及休旅車X3、X4大量到港交車，帶動銷售及交車熱潮，推升業績較上月大幅成長，整體營運受長假因素影響較為輕微，預計3月起工作天數回復正常，加上2023年式新車3月起將接連到港，將推升交車成長，帶動營運走揚。

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汎德永業表示，2月下旬大改款X1、純電運動休旅iX1新車將同步發表上市，預計第2季可抵台交車，看好全新入門電動車銷售成績持續向上提升。

汎德永業預估今年台灣新車市場持續熱絡，台灣新車、電動車需求將增長，加上全球車用晶片缺貨潮可望逐漸緩解，手上累積的大量訂單有望在今年依排單順序交車，新車銷售動能無虞。從目前預收單情況來看，不少車款呈現供不應求狀態，電動車系列買氣也持續熱絡。（編輯：張均懋）1120210