中華電1月每股賺0.42元 電信三雄居首

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（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄1月財報出爐，中華電信核心業務與資通訊業務表現優異，每股賺0.42元、贏過台灣大的0.3元、遠傳的0.26元，蟬聯每股獲利（EPS）王。

中華電信今天公布1月自結合併營收達新台幣177.6億元，較去年同期成長2%；營業淨利41.5億元，較去年同期成長4.4%，稅前淨利41.2億元；歸屬於母公司業主淨利32.6億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為74.4億元，成長3.2%，每股盈餘（EPS）達0.42元，較去年同期增加0.01元。

中華電董事長謝繼茂表示，兔年開春即繳出亮眼成績，3大事業分公司營收皆較去年同期成長，延續去年增長動能。

中華電信表示，1月核心業務與資通訊業務表現優異，帶動整體營收與淨利攀高，行動業務延續成長動能，5G用戶數與整體090門號數持續增加，加上包括國際漫遊在內的行動數據業務有相當亮眼表現，行動服務營收與去年同期相比增加6.3%，連續22個月成長，行動月租型ARPU（每用戶平均收入）年增3.7%，已連續22個月上揚。

中華電固網寬頻部分，國際海纜需求持續成長，帶動國際電路營收較去年同期雙位數成長；國內固網寬頻部分，今年推出「速在有禮」延續去年「速在必行」客戶跨階升速策略，國內寬頻接取營收及數據網路營收攀升，寬頻ARPU年增1.2%，自110年度起已連續25個月年成長。

中華電資通訊業務相關營收成長動能續強，包括IDC、雲端、資通安全與智慧聯網3大重點業務及整合專標案營收年增率皆達高雙位數百分比以上，其中以IDC、雲端及資通安全業務表現最佳。

截至1月底止，中華電行動通信總客戶數達1265.5萬戶，其中，090月租型客戶數與去年同期相比連續25個月成長；光世代寬頻用戶數375.1萬戶，其中300Mbps以上客戶達98.5萬戶；MOD客戶數則達205.2萬戶。

台灣大哥大1月自結合併營收148.1億元，較去年同期成長5%，EBITDA為28.9億元，營業利益14.2億元，稅後淨利8.4億元，較去年同期9.4億元，年減約10%，每股盈餘0.3元。

台灣大哥大1月行動服務營收年成長率達3.5%，連2月寫下110年3月轉正以來新高，除台灣大代理「英雄聯盟」遊戲於月初上線，漫遊收入持續復甦，加上固網服務營收增溫，電信服務營收也創3年半來新高。受惠iPhone 14高階機款供貨充足，銷貨收入年增15%。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，5G升轉增速與mo幣多、OP響樂生活等方案助攻下，1月智慧型手機月租ARPU連20個月年成長，達1.6%。多元產品與服務有效提升黏著度，加上5G開台後對48個月手機案持續投資開始產生效益，使月租用戶月退租率創下歷史新低，僅0.66%。

獲利方面，1月專案機申裝動能較去年同期增加，認列期初補貼支出同步成長，故合併EBITDA較去年同期持平。

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受到農曆春節工作天數減少影響，遠傳電信今天公布1月合併總營收78.1億元，年減2.9%，合併EBITDA與稅後淨利分別為26.16億元及8.36億元，年成長率分別為3.4%及8.9%，1月單月每股盈餘（EPS）0.26元。

遠傳1月總用戶數、月租型用戶數均呈現正成長趨勢，總用戶數達到714.7萬戶，創下2019年10月以來新高，其中月租型用戶數更創下近6年新高；5G滲透率亦逐月攀升，帶動ARPU持續成長，與行動服務營收雙雙締造連續23個月正成長的成績。（編輯：張均懋）1120210