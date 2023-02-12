迎戰市場激烈競爭 遊戲業玩新把戲

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）台灣遊戲產業一路從1990年代PC線上遊戲、代理運營再到手遊，造就不少公司的輝煌歷史。但近年手遊快速發展，台廠在研發及資金面難以跟上國際大廠腳步，加上代理通路角色受到擠壓，普遍轉向多元發展，尋找新契機。

一年一度的台北國際電玩展2月初熱鬧登場，日本2大遊戲商任天堂、光榮特庫摩首度參展，微軟睽違11年也重新回歸。疫情後迎來首場電玩盛會，參展名單中卻看不到台灣遊戲大廠。

「台灣本土遊戲已經被來自世界各地的遊戲淹沒了！」創立台灣第一家遊戲公司的智冠董事長王俊博這樣形容。

王俊博分析，台灣雖小但產業鏈完整，宣傳廣告費用低，且是自由開放的地方，近年成為全球大廠新遊戲進軍亞洲市場最佳測試場域，不少大廠選擇到台灣進行產品上市前第一波測試，成功後再大舉投資行銷費用發行至全球。來自四面八方的多元產品，也嚴重擠壓到台灣遊戲研發商的生存。

「本土研發商面對的是來自全球的競爭，現在市場跑得速度飛快，但研發人員不見得跟得上，很多玩法推陳出新，開發者不一定能觸及到新類型的遊戲，以致創新能量不足，跟不上市場」，王俊博直接點出現階段台廠所面臨的共同問題。

意識到風險危機，王俊博積極改變策略，也要求團隊改變思維，與其自己埋首在舊有的賽道上，該是拋棄過去成功經驗的包袱，學習新技術，發揮策略合作最大綜效的時侯。

王俊博指出，台廠的自研商仍有許多經典IP，借鏡韓國大廠的成功經驗，要避免玩家斷層、被淹沒，不能只靠自己，透過低價授權或者合作開發轉型，「結合外來力量擦亮IP」是台灣遊戲開發商轉型重要的一步。

除了自研商再度擦亮IP的課題外，台灣代理運營商也積極拓展多元業務，包括歐買尬、遊戲橘子、智冠、大宇資都積極跨入第三方電子支付業務，逐步找到自己生存利基。

橘子集團除了靠旗下二大主力代理遊戲「天堂M」及「新楓之谷」站穩遊戲市場地位外，也藉由旗下累積的玩家資源，進一步發展社群、商城、購物、支付、原創等多元化服務內容。

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橘子集團策略長陳冠宇表示，自創的beanfun!全方位數位娛樂平台APP，也正透過「一起SHOW」的特色功能，及各種實體市集活動，累積內容、會員人數。未來將以beanfun!為核心，注入數位科技能量，串連集團旗下電商、電子支付、數位發行、數位出版、媒體…等服務，發展出虛實整合的粉絲經濟，達到擴散效益，開闢台灣娛樂產業生態鏈新型態。

近年的元宇宙熱潮，也為遊戲產業帶來全新的想像空間，各家廠商無不摩拳擦掌積極研究，尋找最佳切入點。（編輯：楊蘭軒）1120212