沛星營業利益提前轉正 今年營收目標255億日圓

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（中央社記者蘇思云台北13日電）AI行銷科技公司沛星互動科技（Appier）今天表示，2022年營業利益首次出現正數，較預估進度提前一年實現營業利益轉正的目標；Appier對今年前景樂觀，預估今年營收目標為255億日圓，年增31%。

Appier在日本掛牌市場申請從Growth板變更為Prime板（原東證一部），獲得東京證券交易所批准，在2022年12月15日生效。Appier今天舉行2022年第4季財報暨2023年財務目標媒體說明會。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，2022年首次實現全年營業利益，較原先預估2023年提前一年實現營業利益轉正的目標。2022年營收達194億日圓，年增53%，營收連續4年加速成長。

游直翰指出，Appier過去在電商領域很強，去年則在新開拓的數位內容產業有所進展，數位內容產業包括遊戲業、娛樂業、數位書籍、串流平台等，帶動Appier去年營收成長動能。因為數位產業將數位策略視為疫後新常態的轉型重點，預期此強勁需求將會延續。

分析各市場狀況，游直翰表示，東北亞（占比63%）在高營收占比的基礎上仍持續高成長；垂直產業擴張成為大中華區（占比20%）新的成長引擎；美國和歐洲、中東、非洲（EMEA）市場（占比12%）因總體潛在市場規模大，仍持續推動業務成長，營收年增逾7倍。

儘管全球科技產業去年下半年成長放緩，Appier去年第4季營收年增47%，創下58億日圓的單季歷史新高，營業毛利年增56%，營業利益1.37億日圓。

展望今年，游直翰指出，今年營收目標為255億日圓，年增31%，預估日圓匯率今年可能波動較大，因此預測上比較保守；不過，2023年整體前景樂觀，預計全年毛利年增35%，全年營業利益成長約10倍至5.35億日圓。

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近期ChatGPT掀起各方關注，媒體詢問這類生成式人工智慧（Generative AI）對未來行銷會帶來哪些影響。游直翰表示，生成式AI並不是新技術，已經發展多年，只是過去在AI運用上多數是用決策式AI，來幫助廣告優化、個人行銷推薦等。

游直翰指出，生成式AI可以進行內容、創意發想，像是生成新的標題、圖像與關鍵字等，觀察在關鍵字發想上，可能比人的判斷好2到3成。生成式AI可望引領新一波AI應用加速，並簡化行銷工作流程，Appier也會持續整合先進技術。（煸輯：張良知）1120213