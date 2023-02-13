致新去年第4季獲利創15季新低 每股純益1.77元
2023/2/13 17:19
（中央社記者張建中新竹13日電）電源管理晶片廠致新去年第4季歸屬母公司淨利新台幣1.52億元，創15季新低，每股純益1.77元。致新預期，今年終端需求可望回復正常季節性循環。
致新今天下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。在面板客戶需求回溫支撐下，致新去年第4季營收17.13億元，季減4.16%，
不過隨著新台幣匯率升值，產品平均售價下滑及提列庫存跌價損失，致新去年第4季毛利率驟降至35%，較第3季下滑9個百分點。
致新第4季本業營業利益2.79億元，季減25%，業外損失1.25億元；歸屬母公司淨利1.52億元，季減65.8%，每股純益1.77元。致新2022年仍賺逾2個股本，每股純益22.46元。
展望未來，致新預期，今年終端需求可望回復正常季節性循環；中央處理器（CPU）新平台推出，應不會刺激個人電腦需求增長。
致新表示，隨著晶圓代工產能不再受限制，將恢復以產品性價比競爭的模式；致新將持續增加研發經費，開發新產品、拓展新客戶。（編輯：張良知）1120213
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