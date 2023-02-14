原相去年第4季每股虧損0.45元 估今年首季落底

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（中央社記者張建中新竹14日電）感測晶片廠原相去年第4季單季由盈轉虧，歸屬母公司淨損新台幣6353萬元，每股虧損0.45元，為原相上櫃來首度單季營運虧損。原相預期，業績將於今年第1季落底，第2季可望回升。

原相下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。因消費電子、個人電腦、筆記型電腦需求疲軟，以及供應鏈庫存調整影響，原相第4季營收滑落至10.2億元，季減16.5%；第4季毛利率55.5%，較第3季上揚4.4個百分點。

受匯兌損失及認列權益法投資損失影響，原相去年第4季單季由盈轉虧，歸屬母公司淨損6353萬元，為上櫃來首度單季營運虧損，每股虧損0.45元。

原相去年總營收52.25億元，年減40.6%，毛利率54%，下滑3.1個百分點，歸屬母公司淨利10.5億元，每股純益7.41元。

展望今年，原相財務長羅美煒表示，因通膨、總體經濟疲軟影響，消費市場需求低迷，供應鏈持續調整庫存，客戶拉貨保守，加上第1季為傳統淡季、工作天數較少，預期第1季營收將較去年第4季稍減。

羅美煒說，因各產品線都有客戶急單湧現，第1季營收不排除有機會與去年第4季持平，第1季應為營運谷底，第2季業績可望優於第1季水準，只是增幅仍待觀察，期望下半年營運能夠恢復正常。

羅美煒表示，第1季滑鼠及遊戲機晶片產品業績將與去年第4季相當，光學追蹤感測器業績可望成長，安防與射頻產品則可能較去年第4季減少。隨著產品組合變動與新台幣升值影響，第1季毛利率將較去年第4季略降。

至於股利政策方面，羅美煒說，將延續穩定股利政策，配發率應維持在70%至90%水準，近期將召開董事會決定。（編輯：楊凱翔）1120214