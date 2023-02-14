台北飯店業重燃戰火 林敏雄攜四季飯店插旗信義區

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全聯響應「2023台灣燈會在台北」，於正在興建的台灣首家四季酒店預定地旁，以四季概念打造「光鑰未來_全聯25」LED數位迷宮燈飾作品。圖左為四季酒店代表、右為全聯實業董事長暨元利建設總裁林敏雄。中央社記者江明晏攝 112年2月14日

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（中央社記者江明晏、曾智怡台北14日電）瞄準解封後旅遊商機，全聯關係企業元利建設宣布與四季國際飯店集團合作，將於2025年在台北信義區開出台灣首家四季飯店。在國際品牌相繼進駐下，台北飯店市場也將重燃戰火。

全聯關係企業元利建設今天宣布，將與四季國際飯店集團合作，預計2025年在台北開出台灣首家四季飯店，基地位址在信義區黃金地段，正面對台北101大樓，喊出「打造天際烏托邦」的口號，規劃興建占地1552坪、地上31層樓，共260間房間的五星飯店。

身兼全聯實業董事長的元利建設總裁林敏雄今天致詞表示，四季飯店地下工程已經開工一年，目前順利興建中。談起會打造四季飯店的緣由，他說，「當時也是誤打誤撞，本來是想打造商辦大樓，但四季飯店主動找上我」，看好四季飯店是世界級的品牌，台灣、台北市也應該要有世界級的品牌進駐，因此毅然決然合作，過程中雖然有不同的看法，最終達成非常好的協議。

四季飯店團隊首次登台指出，元利建設和四季飯店有許多相似的價值觀，包括希望把最好的服務和品質帶給消費者。

林敏雄也說，雖然他沒有經營飯店的經驗，有四季飯店品牌當靠山，「覺得非常放心」；雙方還沒有思考後續在台其他據點的合作，但如果未來有更好地點，且四季飯店同意，也不排除繼續合作。

針對工料雙漲，林敏雄表示，建設成本確實會高很多，但影響還好。而對於四季飯店餐飲規劃，林敏雄今天透露，除了規劃中餐、西餐形式，預期將有高檔星級品牌進駐，「饕客應該可以期待」，他笑說，相信四季不會砸招牌。

對於四季飯店進來台灣，台灣飯店業龍頭晶華集團表示「樂見其成」，看好越多國際頂級酒店品牌的加入，能讓台北的國際能見度更大，也能提升都會區的平均房價，對於各飯店來說也是雨露均霑。

近3年的疫情，讓國際觀光客歸零，台北市飯店成為重災區；如今解封後，國內飯店市場迎來春燕，台北市飯店市場在許多國際品牌進駐下，也將重新燃起戰火。

信義區堪稱台北「蛋黃區」，其中的五星飯店以台北W Hotel、寒舍艾美酒店、台北君悅酒店為「黃金三角」。隨著信義區新地標Taipei Sky Tower將落成營運，凱悅酒店集團旗下最高等級品牌柏悅（Park Hyatt）與安達仕（Andaz）將以「雙高端品牌飯店」進駐。

離信義區不遠的台北大巨蛋園區飯店，則確定將掛上「台北洲際酒店」招牌，最快2024年開幕營運；這也是IHG洲際酒店集團在台完成北、中、南都會區五星級酒店布局的壓軸拼圖。

日本集團同樣看好台灣飯店市場，繼前幾年JR東日本、格拉斯麗、和苑三井先後登台，今年台北西門町也有望迎來兩家日本飯店進駐，分別為西鐵飯店及相鐵飯店。（編輯：張良知）1120214