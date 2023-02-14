群創推動永續多元共融 鎖定新世代徵才千人

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（中央社記者潘智義台北14日電）面板廠群創光電今天宣布，推動人才永續多元共融，廣招千名新世代菁英人才。

群創發布新聞稿指出，2023年群創校園徵才將鎖定延攬電機、電子、資工資管、光電、物理、化工、材料、機械等相關系所，並擴大至台大、成大、清大、交大、中央、中興、中正、中山、台科、北科及多所科技大學，預計招募千名菁英，鎖定跨界新世代菁英，包括研發、AI、軟硬整合及跨域等多元人才。

此外，群創表示，深耕校園發掘潛力新秀，推出研發菁英人才獎學金，碩士新台幣30萬元、博士60萬元。更提前為校園人才布局職涯舞台，提供產學合作實習、Innostar暑期實習、校園大使、企業參訪、企業專講等；同時推出畢業生「極致獨角獸計畫」研替暨預聘方案最高25萬元簽約金，讓求職新鮮人可優先取得職場門票。

群創說明，不僅面板事業，更跨足利基新事業，致力打造多元共融文化，持續升級人才培訓，今年3月群創校園徵才永續計畫正式啟動，將鏈結ESG（環境、社會責任、公司治理）永續淨零行動，打造零碳求職之旅。

群創光電人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示，將提供多元工作型態，包括彈性調整工作時間、地點，並規劃優於法規的友善福利措施，如孝親假、陪讀假、陪產檢假等，使員工於工作與生活獲得平衡。

群創統計，近3年申請育嬰留停達850位，留停復職留存率更達90%，也提供同性婚假，展現同仁享有多元職場權益。（編輯：趙蔚蘭）1120214