更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎
娛樂

我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

群創推動永續多元共融 鎖定新世代徵才千人

2023/2/14 20:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北14日電）面板廠群創光電今天宣布，推動人才永續多元共融，廣招千名新世代菁英人才。

群創發布新聞稿指出，2023年群創校園徵才將鎖定延攬電機、電子、資工資管、光電、物理、化工、材料、機械等相關系所，並擴大至台大、成大、清大、交大、中央、中興、中正、中山、台科、北科及多所科技大學，預計招募千名菁英，鎖定跨界新世代菁英，包括研發、AI、軟硬整合及跨域等多元人才。

此外，群創表示，深耕校園發掘潛力新秀，推出研發菁英人才獎學金，碩士新台幣30萬元、博士60萬元。更提前為校園人才布局職涯舞台，提供產學合作實習、Innostar暑期實習、校園大使、企業參訪、企業專講等；同時推出畢業生「極致獨角獸計畫」研替暨預聘方案最高25萬元簽約金，讓求職新鮮人可優先取得職場門票。

群創說明，不僅面板事業，更跨足利基新事業，致力打造多元共融文化，持續升級人才培訓，今年3月群創校園徵才永續計畫正式啟動，將鏈結ESG（環境、社會責任、公司治理）永續淨零行動，打造零碳求職之旅。

群創光電人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示，將提供多元工作型態，包括彈性調整工作時間、地點，並規劃優於法規的友善福利措施，如孝親假、陪讀假、陪產檢假等，使員工於工作與生活獲得平衡。

群創統計，近3年申請育嬰留停達850位，留停復職留存率更達90%，也提供同性婚假，展現同仁享有多元職場權益。（編輯：趙蔚蘭）1120214

#群創
#彭峻豪
#台大
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族