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台積電大跌 台股盤中重挫260點摜破15400點

2023/2/15 11:10（2/15 11:18 更新）
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台股指數15日盤中大跌260點，摜破15400點關卡，最低至15394點。（中央社檔案照片）
台股指數15日盤中大跌260點，摜破15400點關卡，最低至15394點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北15日電）股神巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威去年第4季大舉減持台積電ADR達86%，衝擊台積電今天股價一度重挫22元，連帶影響大盤走弱，指數盤中大跌260點，摜破15400點關卡，最低至15394點。

至11時5分，台股加權指數來到15409.59點，下跌244.89點，成交值新台幣1316.17億元。

波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）去年第3季大手筆買進6006萬單位台積電美國存託憑證（ADR），價值超過41億美元，第4季持股驟降至近830萬單位，減幅達86%，市值僅剩約6.18億美元。

受波克夏大舉減持消息影響，台積電ADR盤後一度大跌逾5%。台積電今天走勢疲弱，盤中最低下探523元，大跌22元，市值縮水新台幣5704億元，滑落至13.56兆元。

其餘聯發科、聯電、力旺等半導體族群也紛紛走跌，半導體類股指數一度重挫逾3%，連帶影響電子類股指數下跌超過2%。

傳統產業股漲跌互見，除士電等儲能概念股表現強勁外，雄獅等觀光類股同樣有不錯表現，觀光類股指數一度大漲3.4%。百貨類股表現相對疲弱，類股指數下挫逾1%。（編輯：楊蘭軒）1120215

#台積電
#ADR
#巴菲特
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