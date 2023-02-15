美元吸金 1月國銀人民幣存款餘額創逾9年新低

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）美元坐擁高利題材，「錢途」一片光明，相比之下，人民幣便黯然失色。中央銀行今天公布1月國銀人民幣存款餘額續跌至人民幣1860.47億元，再創2014年1月以來、逾9年新低紀錄。

去年12月國銀人民幣存款餘額失守2000億元大關後，跌勢仍未停歇，今年1月持續下滑至1860.47億元，月減91.58億元。其中，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款為1576.93億元，月減88.3億元。

央行外匯局副局長洪櫻芬指出，DBU不論法人戶、個人戶，活存或定存都同步減少，法人戶減少原因除了企業將國外投資或股利收回，轉存美元，還有部分是製造業將錢匯出國外清償人民幣貸款所致。

個人戶人民幣存款餘額直直落，法人也跟著變心、擁抱美元，洪櫻芬直言，美元利率比較高，吸力真的太強了。

國銀2013年2月開辦人民幣存款業務，初期人民幣因具有雙率雙升題材，一度吸引民眾蜂擁搶進，後來人民幣業務穩定後，就不再大幅成長，近幾年甚至持續下滑。

洪櫻芬指出，國內人民幣投資或是存款「現在比較不夯了」，加上美國聯準會去年大幅升息，升息之路還在前進，銀行因而競推優利方案，美元存款利率動輒4%以上，比人民幣高很多，導致資金大多轉戰美元、尋求更高報酬。

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根據央行提供最新的銀行各天期人民幣最優牌告利率，1個月期為永豐銀行的3.05%，3個月期是日盛銀行的2.0%，6個月期為永豐銀的2.28%，9個月期為台灣中小企銀的1.4%，1年期則是陽信銀行的2.2%。

洪櫻芬直言，以利率來看，美元比人民幣高很多，而且美國最新通膨數據還是偏高，意味美國高利率環境短期不太容易下來；另一方面，中國在經濟、地緣政治等不確定因素還很多，相較之下，資金放美元這邊相對穩定、報酬也高，自然吸引投資人「錢進」美元。（編輯：林淑媛）1120215