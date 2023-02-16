研調：半導體今年營收減5.3% 台積電料優於產業水準

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（中央社記者張建中新竹16日電）研究機構國際數據資訊（IDC）預期，受庫存調整及需求疲軟影響，今年第1季全球半導體營收恐年減13.8%，直至第4季才可望轉為正成長，全年總營收將衰退5.3%；台積電表現可望優於半導體產業水準。

IDC今天舉行全球半導體市場展望線上研討會，全球半導體與賦能科技研究集團總裁莫拉萊斯（Mario Morales）表示，庫存調整自2022年上半年開始，並延續到2022年下半年，預期將於2023年上半年落底。

莫拉萊斯預估，2023年第1季全球半導體營收恐年減13.8%，第2季將年減12.5%，第3季小幅年減0.6%，第4季營收將轉為正成長，年增7.5%；2023年總營收將年減5.3%。

2023年物聯網市場恐將衰退3.1%，資料中心市場也將下滑5.5%，儲存市場更將衰退達23.8%。莫拉萊斯表示，汽車與通訊市場可望有較佳表現，將分別成長2.1%及1.3%。

莫拉萊斯預期，2023年動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）營收將同步衰退逾2成水準。

晶圓代工營收表現將相對平穩，預估將小幅衰退1.8%。莫拉萊斯表示，台積電因在先進製程技術具領先地位，表現可望優於半導體產業水準。

莫拉萊斯預期，全球半導體2024年營收可望回升，將成長15.1%，達6460億美元，創新高，2026年營收將達7260億美元規模；2021年至2026年半導體營收年複合成長率將約4.5%。

莫拉萊斯指出，2021年至2026年電腦市場年複合成長率將僅1.2%，無線通訊市場年複合成長率約2.1%，汽車與工業市場成長相對強勁，年複合成長率分別為11.7%及10.5%。

莫拉萊斯預估，2024年晶圓代工營收可望成長18.6%，至1438億美元，2026年將逼近1947億美元規模；2021年至2026年複合成長率將達15.2%。（編輯：楊蘭軒）1120216