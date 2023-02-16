星展併花旗躍台灣最大外銀 財管資產規模增3.5倍

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）星展銀行深耕台灣40年，執行總裁高博德今天特地來台出席營運展望記者會，宣示對台灣承諾，直指星展銀行（台灣）今年完成花旗在台消費金融業務整併後，將成為台灣最大外商銀行，帶來綜效。

星展指出，合併花旗在台消金業務後，星展銀行（台灣）信用卡及無擔保信用貸款將成長4.3倍、財富管理資產規模成長3.5倍、活期存款金額成長4.7倍，躍升為台灣最大外商銀行。

星展銀行（台灣）今天舉行營運記者會，除了星展集團執行總裁高博德親自造訪台灣，展現對台灣市場的重視，星展銀行（台灣）現任總經理林鑫川與下任總經理黃思翰也一同出席。

黃思翰表示，星展併購花旗之後，各項業務指標都加倍成長，這也是先前公司提到此交易將讓公司成長加快10年的原因。

高博德則說，星展銀行專注於經營包含新加坡、香港、台灣、中國、印度及印尼在內的6大市場；2022年，星展集團全年淨利成長20%，達新幣81.9億元（約新台幣1859.1億元），股東權益報酬率為15.0%，雙雙創下歷史新高；強勁的財務表現，也讓星展5年來的年化股東權益報酬率達18%，在全球前50大銀行中名列第一。

高博德進一步指出，星展銀行聚焦亞洲，但在獲利表現、數位創新及產品與服務上，均與全球跨國銀行並駕齊驅，目前集團股票市值約為新幣930億元（約新台幣2.1兆元），排名全球前30大；品牌價值更較2017年翻倍成長，達105億美元（約新台幣3170億元）。

將於4月1日接任星展銀行（台灣）總經理的黃思翰表示，預計第3季完成花旗在台消費金融業務整併，快的話8月中旬、慢的話9月底。（編輯：楊凱翔）1120216