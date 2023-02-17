數位轉型需求強 互動資通擴大徵才增4成

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（中央社記者吳家豪台北17日電）企業協作平台供應商互動資通董事長郭承翔今天表示，目前市場對於客戶系統發展、雲端運算、維運、人工智慧（AI）人機協作、市場開發等，仍有極大需求等待填補，今年互動資通人才招募預計比去年提升約4成。

郭承翔透過新聞稿說明，今年擴大徵才，不只在核心產品技術上能全面優化提升，也將提前布局未來的新服務與商業模式。

針對今年成長動能，郭承翔指出，在後疫情時代，數位轉型需求只有持續擴張與深化的趨勢。高科技、金融與醫療等產業在嚐到數位轉型的成果後，更擴大思考該如何善用數位工具，攜手供應鏈一同轉型成長；持續觀望的傳統產業、服務業也開始逐步擁抱數位轉型能帶來的效益。

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他強調，對互動資通來說，如何透過旗下核心產品創造客製化場景，就成了今年的挑戰。以team+為例，不只是企業內部溝通的協作平台，更能延伸至外部場景，進行客製化調整，來滿足企業客戶在日後服務與使用體驗上的需求，並透過應用程式介面（API）與既有系統串接，讓使用者在各種移動裝置上使用。

展望未來，郭承翔表示，數位轉型是一條沒有終點的耐力賽，互動資通將重新布局團隊技術，掌握市場趨勢脈動，協助企業客戶數位轉型。（編輯：蘇志宗）1120217