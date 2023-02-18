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家樂福併購案進度 王俊超：公平會1月已收件

2023/2/18 20:40
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（中央社記者曾智怡台北18日電）統一與統一超商去年宣布收購台灣家樂福，家樂福總經理王俊超今天被問及併購進度表示，公平會1月已收件；針對家樂福營運展望，他預期今年業績表現將優於去年，未來力拚打造量販、超市和電商3大通路組成的生態圈。

統一與統一超商在去年7月19日舉行重大訊息記者會，宣布砸下新台幣290億元，買下法商家樂福60%股權，正式收購台灣家樂福，為通路業投下震撼彈，後續需經公平交易委員會審查，統一預估今年年中公平會審查會有結果。

關於相關進度，王俊超今天接受媒體訪問表示，今年1月公平會已收件，其餘則無法回答。

根據規定，若實際開始審查，公平會須在30個工作天內完成審查，必要時得延長60天。

另一方面，去年家樂福全年營收雖創高，但並未達到原先900億元目標，王俊超表示，主因去年楊梅倉大火，將精力放在重建事宜，暫緩展店腳步，加上景氣轉差所致。

不過，今年邁入後疫情時代，且2月20日口罩令鬆綁，他認為，今年家樂福表現將較去年好，也會持續展店，但由於量販店坪數較大，較難找地，因此主力會放在超市，預計開出10間超市。

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近年電商蓬勃發展，家樂福開始衝刺「家速配」外送服務，王俊超表示，如今每間量販店都成為前店後倉的「Dark store」，方便撿貨；消費者若需就近取貨，超市則是最方便的選擇。

他指出，未來將以區域為單位檢視營運表現，而非單看該區量販、超市業績高低，也因未來趨勢是量販、超市、電商結合，家樂福也會以此為目標，力拚打造3通路組合而成的生態圈。（編輯：張均懋）1120218

#台灣家樂福
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王俊超
消基會憂違法傷眼雷射筆網購得到 標檢局令下架
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