世界先進去年獲利創新高 每股純益9.32元

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（中央社記者張建中新竹21日電）晶圓代工廠世界先進去年營收與獲利同創新高，每股純益新台幣9.32元。

受客戶積極調節庫存影響，世界先進去年第4季營收跌破100億元大關，滑落至95.73億元，季減28.17%。隨著產能利用率及產品平均售價下滑，世界先進第4季毛利率跌破40%關卡，落至39.22%，較第3季下滑5.78個百分點。

世界先進去年第4季稅後淨利24.79億元，季減35.15%，並為7季新低水準，每股純益1.51元。

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世界先進去年下半年業績逐季滑落，全年營收與獲利依然同創新高，總營收516.94億元，年增17.62%；稅後淨利152.8億元，年增29.28%，每股純益9.32元。董事會決議每股配發4.5元現金股利，以20日收盤價計，殖利率約4.81%。

世界先進將於今天下午舉行線上法人說明會，說明未來營運展望。法人預期，因部分電源管理晶片客戶持續去化庫存，且時序為傳統淡季，世界先進今年第1季業績恐將較去年第4季滑落。（編輯：楊蘭軒）1120221