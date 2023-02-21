小琉球浮潛聯合漲價遭公平會重罰 業者喊冤非哄抬

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（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）小琉球浮潛業者合議調漲收費至每人400元，遭公平會依違反公平交易法開罰。有業者喊冤，為落實防疫指引需消毒、更換咬嘴，且浮潛收費不一，在重振觀光之際統一收費標準。

屏東縣琉球鄉觀光發展協會理事長許博翰接受中央社記者電話訪問指出，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，沉寂多時的觀光產業，好不容易重新啟動，研擬防疫計畫指引，包含消毒、更換浮潛用的咬嘴，每個就要50至100元。

許博翰說，如果沒有收到這些費用，就無法具體落實防疫指引，同時也是為正向讓觀光產業重新出發。

遭到開罰的田姓浮潛業者說，絕對不是哄抬。小琉球當地的浮潛收費不一，300元至500元不等，終於等到疫情趨緩，在重振觀光發展之際，訂定統一收費標準。

小琉球浮潛業者遭開罰，起因於公平會接獲檢舉，民國110年8月18日琉球觀光發展協會與當地浮潛業者召開會議研擬「屏東縣琉球鄉浮潛業者防疫計畫指引」，申請重新開放浮潛業務，彼此透過LINE群組及開會相互討論交換意見，21家浮潛業者協商後，共同將浮潛收費標準從每人300元或350元調漲至400元。

因此，公平會對21家浮潛業者裁罰每家10萬元至15萬元，共處235萬元罰鍰，而琉球觀光發展協會促成這21家浮潛業者故意共同實施聯合行為，也一併處罰，處15萬元罰鍰。（編輯：郭諭儒）1120221