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南科3/1總量管制節水10% 台積電聯電增用再生水

2023/2/21 19:04（2/21 19:21 更新）
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圖為台積電南科廠區。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹21日電）南部水情吃緊，3月1日起南部科學園區將採總量管制方式節水10%。晶圓代工廠台積電與聯電一致表示，除自主節水，同時增加使用再生水，生產營運並不會受到影響。

台積電指出，公司就不同的限水階段備有因應計畫，同時攜手政府、私人單位就節水與開發水資源等範疇共同努力。

因應3月1日起台南地區水情調整為減量供水橙燈，台積電表示，南科廠區已透過自主節水，包括降低系統排水損失、廠務系統用水減量、增加廠務廢水回收、提升系統產水量等，以及再生水替代措施，達成南科管理局用水總量管制目標。

台積電強調，藉由全面的營運持續管理政策及企業風險管理系統，水情對營運應不致有實質性影響。

聯電表示，過去幾年在多元水源方面的布局做很多努力，參與政府台南兩個再生水計畫，再生水用量大幅增加，同時製程技術精進，強化生產效率。3月1日起南部科學園區採總量管制方式實施節水10%，仍不需要出動水車載水，生產營運並不受影響。（編輯：黃國倫）1120221

#台積電
#聯電
#南科管理局
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