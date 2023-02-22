外媒：iPhone 15系列記憶體規格效能將提升

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）蘋果（Apple）今年下半年iPhone新品規格備受關注，外媒預期，iPhone 15系列的記憶體容量和儲存速度功能將明顯提升，若搭上蘋果A17處理器設計，iPhone 15系列整體運作效能可顯著升級。

針對蘋果今年下半年iPhone 15系列規格，研調機構TrendForce於20日英文新聞稿中預期，蘋果將提高新一代iPhone的動態隨機存記憶體（DRAM）容量與規格。

國外科技網站MacRumors於21日分析，這可能意味著iPhone 15系列的記憶體容量和儲存速度功能都將提升。

MacRumors分析，記憶體容量提升，有助iPhone的多工處理模式，可同時開啟更多的應用軟體，若搭上蘋果的A17處理器設計，iPhone 15系列的整體運作效能可明顯升級。

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TrendForce在去年10月下旬曾預期，iPhone 15系列的記憶體容量將提升至8GB，此外也預估高階版iPhone 15 Pro Max系列可能採用潛望式鏡頭（Periscope lens）設計，以及採用8片塑膠鏡片模組的8P鏡頭設計。

美系外資法人先前預期，iPhone 15系列規格將明顯提升，預估全系列將支援互動顯示的動態島（Dynamic Island）功能，其中高階iPhone 15 Pro系列應用處理器將升級至A17規格，採用台積電3奈米晶圓代工製程。（編輯：楊蘭軒）1120222