美元續強 新台幣放量走疲收30.63元創近2個月新低

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）市場升息預期濃厚，加上美債殖利率衝破4%，助長美元強勢格局，非美貨幣倒成一片，新台幣匯率隨之走弱，今天收盤收在30.63元，貶值4.2分，不只連3貶，也下探近2個月新低。

美國接連公布的經濟數據普遍表現強勁，支持美國聯準會進一步升息，聯準會官員更是相繼放鷹；市場氛圍轉變之下，美元指數站穩104之上，美債殖利率更飆破4%。

投資人轉趨保守，台灣股匯市也陷入整理。台股今天上下震盪125點，一度失守15500點關卡，終場小漲0.23點，收在15598.72點，上攻15600點得而復失。

新台幣兌美元今天開盤價為30.560元，上午一度小升，但午後美元買盤湧現，匯價迅速翻貶，再次摜破30.6元價位，終場以30.63元作收，連續3個交易日收黑。

外匯交易員表示，近期外資態度觀望，進出並不明顯，出口商持續進場拋匯，但因新台幣貶值方向確立，廠商期待後續有更甜的價位出現，和昨天拋匯量能相比，今天略顯惜售；進口商則大舉進場敲進美元，令新台幣午後翻貶，最低至30.640元。

外匯交易員指出，進出口商紛紛進場，交投熱絡，台北及元太外匯市場總成交金額放大至23.395億美元。

外匯交易員認為，市場持續關注美國近期將公布的通膨以及就業數據，由於升息預期濃厚，美元應可坐穩偏強格局，短線新台幣料將於30.300至30.800的區間內偏弱整理。（編輯：黃國倫）1120302