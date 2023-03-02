裁罰中天新聞台連敗？NCC：15件內容違規訴訟未確定

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（中央社記者蘇思云台北2日電）近期媒體報導NCC開罰中天新聞台「八連敗」及社論「司法還中天公道」等內容，NCC今天澄清，不予換照是經綜合考量，也強調25件內容違規處分中，9件裁處無誤、1件敗訴，還有15件尚未確定判決。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天晚間透過新聞稿，澄清媒體報導中天新聞台不予換照理由及訴訟情形。

NCC統計2014年12月12日至2020年12月11日，中天新聞台在執照期間遭裁處內容違規的25件處分中，5件處分業者未提訴訟，5件處分確定判決，其中NCC勝訴4件、敗訴1件。

包含5件處分業者未提訴訟及4件NCC勝訴，目前NCC已有9件處分確定裁處無誤，敗訴則有1件，另外15件處分法院尚未判決確定，NCC與中天訴訟持續中，尚未確定，媒體不應以片斷資訊影響認知。

NCC說明，業者如果不服裁處案件，本來就可以提起行政救濟，相關結果仍應待終局判決才可確定。NCC審理中天新聞台換照案時，透過嚴謹合法程序，通盤審查頻道營運表現是否落實內控自律機制、新聞專業自主以及遵守前次換照的警示與附加附款等。

NCC指出，中天新聞台先前遭到大量申訴，NCC決議25件違規處分，只是眾多考量因素之一，中天新聞台最後不予換照，考量理由包含頻道執照有效期間出現大量申訴與違規、內控與自律機制運作失靈、聽證會證實該新聞台受到不當介入、無法證明可以排除大股東與外界不當新聞干預、先前換照附款無法有效改善等。

NCC強調，中天新聞台2014年換照時就有相關警示，中天到2020年申請換照時仍未改正。綜合考量頻道整體表現的客觀事實，才決議不換照，並未有媒體所稱「惡性撤照關台」的情形。（編輯：楊凱翔）1120302