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林益世涉收賄6300萬案 最高法院撤銷發回更審
首頁 / 產經

經部3月審電價 工總：考量節能應產業民生一起漲

2023/3/3 16:06
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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北3日電）經濟部將在3月召開電價費率審議會，產業大戶漲聲響起。工總認為，基於節能角度，應產業、民生一起調漲，並呼籲分階段調漲，以減緩物價衝擊；民生用電部分，建議以四口之家每月用電為基準，超過部分再調漲。

電價費率審議會將在3月舉行，經濟部長王美花今天在立法院受訪指出，政府的幾個大原則，就是台電穩健經營、照顧民生、穩定物價等，都會在審議會討論和考量。

工總秘書長陳益民今天出席「永續淨零 攜手同行－中小企業ESG碳管理高峰論壇」接受媒體訪問，針對電價議題提出3項建議。第1，產業與民生應一起調漲，「節能應該大家一起來」；第2，分階段調漲，因一次漲足對物價、通膨衝擊大，加上下半年燃料價格也有下降趨勢。

第3，考慮家庭負擔程度，建議以「四口之家」家庭每月用電量為基準，「例如每月300、400度，超過的度數再漲」，和去年調漲方式類似，去年是1千度以上才漲，這樣除了反映成本，也兼顧節能目標。

媒體詢問漲幅接受程度，陳益民說，待電價開工作小組會議落幕，比較有參考依據。

電價議題延燒，近期工商團體紛紛發表意見，工商協進會表示，工商業首當其衝，理解政府考量，但調整方式應兼顧合理及公平原則。商總理事長許舒博則說，電價若調漲，幅度不宜過大，建議可將高收入族群納入調漲對象，但應避免衝擊底層民生經濟。（編輯：楊蘭軒）1120303

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