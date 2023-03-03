2月PMI回升至51.4% 中經院：首季景氣沒繼續壞下去
（中央社記者蘇思云台北3日電）中經院今天公布2月經季節調整的製造業採購經理人指數（PMI）中斷連續7個月緊縮轉為擴張，指數回升11個百分點來到51.4%。中經院表示，基期效應推升生產，不過目前看起來第1季景氣沒有繼續壞下去。
PMI小百科
採購經理人指數（PMI）為一綜合性指標，係每月對受訪企業的採購經理人進行調查，並依調查結果編製成的指數。
調查範圍包括製造業與非製造業，製造業以新增訂單數量、生產數量、人力僱用數量、存貨，以及供應商交貨時間等5項細項，請經理人針對各項與上個月進行比較；非製造業則以商業活動、新增訂單數量、人力僱用數量，以及供應商交貨時間等4項進行比較。
採購經理人指數介於0%~100%之間，若高於50%表示製造業或非製造業景氣正處於擴張期，若低於50%表示處於緊縮期。
資料來源：國發會
對於2月PMI大升11個百分點，中經院院長葉俊顯形容是「基期效應推升生產，展望未來看法分歧」，今年1月工作天數較少的低基期效應；此外，今年2月的營業日是創編以來最多的2月，新增訂單跟生產指數明顯躍升，帶動PMI轉為擴張。
他進一步說，整體而言，第1季景氣看起來沒有更壞，但第2季走勢仍需觀察，多數廠商則認為第3季、第4季可能是景氣轉好的時間點。
葉俊顯表示，2月三大產業回報PMI轉為擴張，各產業依擴張速度排序為食品暨紡織產業（51.7%）、化學暨生技醫療產業（51.6%）與基礎原物料產業（50.7%）。
電力暨機械設備產業（45.3%）與電子暨光學產業（45.7%）則持續緊縮。
中經院助研究員陳馨蕙表示，PMI反彈不能直接解讀為扣除營業天數後出現訂單爆量。原物料端上游廠商相對樂觀，但往消費者端較靠近的廠商還是對未來比較保守一點，製造業仍持續留意中國後續振興措施。
中經院今天同步公布2月未季調的非製造業經理人指數（NMI），微升0.1個百分點至50.2%，指數已連續4個月擴張；未來6個月展望指數連續11個月緊縮，不過指數攀升3.4個百分點至47.7%，為2022年4月以來最慢緊縮速度。
葉俊顯指出，這次非製造業則是「基期效應內外不一」，商業活動轉為擴張，新增訂單緊縮，人力僱用也轉為緊縮。內需連動較高的住宿餐飲零售業，因為沒有先前年節效應加持，因此呈現緊縮，但外需連動較高的產業像是批發、運輸倉儲，因為工作天數增加而呈現擴張。
台灣永續供應協會理事長賴樹鑫認為，農曆年節過後，NMI總指數還可以微幅上升，代表內需還不錯。
中研院經濟所研究員簡錦漢則認為，景氣的底部還沒到，但目前來看，往下探底的速度比之前來得慢，算是好消息。國際外在環境訊息比較混亂，像是中國解封有望帶動經濟動能，美國聯準會後續升息不會像之前那麼快，但美國勞動市場、通膨狀況相關指標則有雜音，還是要持續關注後續變化。（編輯：潘羿菁）1120303
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