ChatGPT掀風潮 AI相關概念股吸睛

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）2023年面對高通膨及高利率環境，企業持續面臨挑戰，台股近期進入橫向整理、類股輪動格局，其中聊天機器人ChatGPT引發的AI應用話題不斷，帶動人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）相關概念股吸睛。

OpenAI打造的ChatGPT去年11月底推出後，短短2個月內活躍用戶數突破1億戶，成為史上用戶數增長最快的應用程式。

ChatGPT毫無疑問成為今年以來最熱門話題，不僅是各大科技業法人說明會上的熱門議題，包括生技醫療產業論壇，甚至是企業徵才面談，都成為「必考題」。

法人指出，今年世界行動通訊大會（MWC）的主題「連結無限可能」，也預告了AI與各種現有工具連結的應用將帶給人們更多無限可能，從資訊取得、文本寫作、商業分析、繪圖、工作、娛樂、生活日常到交通、醫療、大健康都帶來極大的潛能。

第一金投信表示，ChatGPT的出現，讓大家看到AI的運用走出工廠、融入生活面，隨著這類AI應用遍地開花，高階運算晶片等運用將成為半導體市場新動能，強化AI運算、模擬等能力，才可能處理巨大資料、生產製造、媒體與影像內容、精準醫療等各領域重要工作，也將進一步帶動AI基礎建設，如建構資料中心為主的雲端運算、伺服器、物聯網邊緣運算等布建需求的龐大商機。

根據TrendForce報告指出，在此熱潮下，GPU及AI晶片相關供應鏈業者都可望受惠。不過，市場普及度和產品服務的功能優化仍待考驗，且由於AI是以用戶體驗為核心，涉及個資及內容提供的正確性，因此下個發展階段或將還會面臨法規問題。

國泰投信分析，雖然先前5G布建後尚未見到殺手級應用，但在ChatGPT橫空出世後，高速網路需求大幅竄升，相關應用瓜熟蒂落的徵兆終於顯現，今年是AI應用+5G基建技術的起點，未來必定有更多AI新應用傾巢而出，這都要仰賴更多、更廣的5G布建來支持，推升半導體、高速運算、網路伺服器等產業。

法人表示，台灣相關供應商有機會受惠的族群，包括半導體業的台積電、聯發科、創意、信驊、世芯-KY、譜瑞-KY，散熱產業的健策、雙鴻，伺服器代工及資料中心系統商的廣達、鴻海、英業達、緯穎，電源供應器的台達電、群電，生技業的CahtGPT概念股則有長佳智能。（編輯：張均懋）1120304