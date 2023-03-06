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園區首家AI晶片廠 耐能進駐竹科

2023/3/6 16:45
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（中央社記者張建中新竹6日電）聊天機器人ChatGPT全球掀起熱潮，台灣政府也著手布局台灣版ChatGPT。AI晶片廠耐能創辦人暨執行長劉峻誠表示，台灣要打造自己版本ChatGPT是可行的，不過在有限資源的情況下，要採用AI晶片。

新竹科學園區管理局今天召開記者會，依往例邀請區內新創的廠商代表出席說明目前營運狀況，與媒體進行交流。竹科管理局長王永壯說，今天獲邀的耐能主要供應AI晶片，醫流體則是利用資通訊技術投入精準醫療領域。

耐能2015年於美國聖地牙哥創立，為竹科首家專門研發AI晶片的公司。醫流體成立於2019年5月，以微流控系統為核心技術，提供核酸檢測及快速抗生素用藥篩選等服務。

劉峻誠今天應邀出席，他說，Transformer是ChatGPT的殺手功能，相較當前主流的AI技術多了持續性識別與群體識別，準度可以提升30%至40%。

劉峻誠表示，ChatGPT「燒錢非常快」，建構硬體須耗資8億美元，一次訓練要1200萬美元，1年營運費用高達60億美元。

他指出，ChatGPT是採用適用於打遊戲、畫圖像的繪圖晶片（GPU），台灣要打造自己版本的ChatGPT是可行的，不過在有限資源的情況下，要用性能成本比GPU便宜的人工智慧（AI）晶片，耐能2年前即推出支援Transformer的AI晶片。

劉峻誠說明，不同的晶片有不一樣的功能，繪圖處理器主要用於打電競及畫圖像、AI晶片則是專為AI所打造的晶片。由於目前可用於ChatGPT的AI晶片尚未普及，ChatGPT暫時使用GPU進行AI訓練。

他指出，若以能源效率比較，訊號處理器（DSP）是中央處理器（CPU）及GPU的10倍，AI晶片又是GPU的100倍。

耐能目前團隊共250人，其中，台灣員工人數達180人。劉峻誠說，耐能的AI晶片可應用於安防、智慧物聯網及汽車領域，預計今年底將與德國2家車廠合作。（編輯：楊蘭軒）1120306

#劉峻誠
#耐能
#ChatGPT
耐能
台灣創業家劉峻誠AI公司 獲IEEE相關獎項
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