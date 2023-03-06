股匯齊揚 新台幣連2升收30.576元

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）美債殖利率回落，美元指數隨之走軟，激勵台灣股匯市同步走揚，台股創逾8個月新高，新台幣匯率收復30.5元關鍵價位，今天收盤收在30.576元，升值5.1分，台北及元太外匯市場總成交金額10.715億美元。

美債殖利率走弱，提振市場士氣，美股四大指數應聲大漲，帶動台灣股匯市連袂走高。

台股今天早盤漲逾百點，大立光漲停激勵光學股走勢，金融與傳產類股也同步走揚，加權指數盤中突破前高、站上15800點大關，終場上漲155.09點，收在15763.51點，寫下逾8個月新高。三大法人也同步買超，其中外資買超台股84.7億元。

外匯交易員指出，美元示弱、台股走強，加上外資偏匯入，讓新台幣匯率得以揚眉吐氣；今天以30.580元開盤後，匯價最高升抵30.535元、勁揚近1角，終場收在30.576元，連續2個交易日升值。

外匯交易員表示，升息預期轉濃的利空稍微鈍化，美股領漲，台灣股匯市跟著走揚，不過緊接著是美國聯準會（Fed）主席鮑爾出席國會聽證會，發言是否再放鷹值得留意，接下來還有美國就業、通膨等關鍵數據出爐，都將牽動市場情緒，仍得密切關注。（編輯：潘羿菁）1120306