中華電越南合資公司深耕15年 IDC業務市占第一

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中華電信與越南軍隊電子電信集團（Viettel）合資公司Viettel IDC成立15週年，6日在越南首都河內市舉辦研討會。中華電信、台北榮總、華碩電腦、慧誠智醫等台灣業者與會並在場設展示區，吸引民眾駐足。中央社記者陳家倫河內攝 112年3月6日

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（中央社記者江明晏台北7日電）中華電信與越南Viettel合資公司成立15週年，中華電信總經理郭水義率領高層前進越南見證15年耕耘成果；Viettel IDC業務持續蓬勃成長，奪越南IDC市占第一，未來也將持續深耕當地數據中心市場。

中華電信今天發布新聞稿指出，中華電信與越南Viettel合資公司成立15週年，Viettel IDC於河內市舉辦「越南數據中心及雲端服務基礎建設」論壇，中華電信總經理郭水義率隊前往參與，中華電信研究院副院長陳榮貴，以「越南數據中心及雲端服務發展趨勢」為題發表專題演說。

2008年中華電信對越南數據中心的發展趨勢前景看好，與越南最大電信公司Viettel合資成立Viettel IDC公司，共同開發越南IDC新契機，15年耕耘有成，Viettel IDC業務持續蓬勃成長，取得客戶信任，勇奪越南IDC市占第一。

郭水義表示，中華電信與Viettel IDC一路戰勝許多困難及挑戰，回顧過往的努力與付出，從來不是一帆風順、順遂無虞，而今能有此成果，是雙方投入的結果，期待彼此持續精進，讓1+1大於2的效應持續發揮在Viettel IDC上。

中華電也邀請當年籌設合資公司的推手、時任中華電信董事長的賀陳旦、總公司投資處處長王惠民及Viettel-CHT首任總經理尤能明，共同見證Viettel IDC 15年來的戰績。

中華電指出，越南擁有成長快速的數位影音需求，許多國際大型影音內容供應商正積極布局前景廣闊的藍海市場，作為Viettel IDC戰略合作夥伴的中華電信，將全力支持且延伸中華電信在台灣與政府、國內外企業和各產業的服務經驗，力挺Viettel IDC開拓市場與發掘商機。

中華電信表示，Viettel IDC在越南市場的發展將有無限可能，除了繼續在雲端及數據中心技術保持領先外，更能拓展越南5G應用及各智慧系列解決方案的商機。（編輯：林淑媛）1120307