台股震盪 法人：市場靜待鮑爾談話、美就業數據

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（中央社記者賴言曦台北7日電）台股震盪走高，終場收復15800點整數關卡。法人分析，台股今天以具政策題材的族群為主流，市場後續靜待美國聯準會主席鮑爾在國會聽證會的談話，及最新就業數據公布，若後續沒有利空因素干擾，指數可望在高檔維持強勢盤整。

美股漲跌互見，台股今天震盪走高，終場上漲94.38點，收在15857.89點，漲幅0.59%，成交量新台幣2300.8億元。

摩爾投顧分析師林漢偉接受電訪時指出，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將出席國會貨幣政策聽證會並發表演說，市場靜待他對接下來貨幣政策的看法。

林漢偉指出，另外，美國本週也將公布最新就業數據，加上近期多國中央銀行將釋出利率決策訊息，近期多項國際經濟數據因素籠罩，影響全球資金行情。

林漢偉分析，為避免受國際股市波動影響，今天台股資金主要流向具政策題材的族群，其中又以電機機械、電器電纜等類股最受買盤青睞，主要是因為台電4月可能進一步調漲電價，以支應建設智慧電網所衍生的資本支出等費用，因此投資人先行卡位相關受惠題材股，進行布局。

觀察外資籌碼，林漢偉表示，外資多單今天有回補趨勢，加上內資持續回流，如果外資多單能維持1萬到1萬5000口，就可望支持指數向上成長。

但林漢偉指出，目前台股接近萬六關卡，加上位階相對高於國際股市，因此後續要觀察是否出現利空干擾，如果沒有出現使市場大幅波動的因素，指數便可望在高檔維持強勢盤整。（編輯：楊凱翔）1120307