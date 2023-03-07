台灣5G開台3年 研調：年底滲透率估3成

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（中央社記者江明晏台北7日電）研調機構Omdia發布報告指出，台灣5G商轉已屆3年，5G滲透率將持續緩步爬升，預估至今年底，台灣5G用戶滲透率將從目前的23%成長至30%；全球方面，預估今年將有59%的電信營運商提供5G服務。

全球科技產業研調機構Omdia發布「2023年全球5G趨勢觀察重點」報告指出，5G雖起步較慢，不過隨相關技術逐漸成熟、跨產業深化合作，以及新興市場開始導入5G，其影響力在2023年將更為明顯。

Omdia預測， 2022年全球約有31%電信營運商提供5G服務，2023年底則有望推升至59%，展現強勁成長動能。

距台灣5G商轉已屆3年，在消費市場的滲透率仍遠不如預期，主要受到資費較高、網路涵蓋不佳、殺手級應用尚未出現等因素所影響；不過2023年5G滲透率將持續緩步爬升，Omdia預測，至 2023 年底，台灣5G用戶滲透率將從目前的23%成長至30%。

Omdia研究分析師夏茂森指出，亞太地區5G應用仍以企業端為主，近年已透過智慧製造改善許多傳統工廠生產力，而智慧城市也具發展潛力。就消費端而言，5G推動手機服務與設備銷售營收，接連帶動電信營運商間更加激烈的價格競爭，致使利率下降。雖消費端殺手級應用尚未出現，然而Omdia觀察到5G固定無線接入（FWA）快速成長，提供亞太地區偏遠住戶高速且穩定的連網能力，未來也有望見到更多元的消費端應用。

Omdia也觀察到5G的三大發展趨勢，第一、5G服務大幅成長，隨著電信營運商搶進5G市場，2023年有望看到更多成熟的5G服務推出；而5G-only服務（僅能使用5G網路、裝置以及價格方案執行的服務）也成電信營運商吸引消費者轉至5G的機會。目前除美國、南韓、日本等成熟市場的電信領導廠商外，5G-only服務尚未取得多數用戶關注。

Omdia預測 ，2027年5G用戶數將達59億戶，相當於70.9%用戶滲透率，顯示終端消費者對於5G需求提升，接下來數年也有望出現開創性的擴增實境（AR）服務或裝置，重塑5G市場前景。

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第二、超大規模雲端廠商與電信業者在2023年將針對三大核心領域建立緊密合作，包含將內部營運工作遷移至雲端以進行轉型、合作開展5G網路部署，以及共同向企業、產業及消費者市場提供5G支援的全新服務。

第三、新興市場有望在2023年陸續導入5G技術，不過消費者端服務如AR和雲端遊戲及企業級應用需求皆尚未成熟，因此尚無法有效促使當地電信營運商積極推出5G服務。（編輯：楊凱翔）1120307