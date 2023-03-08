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鮑爾放鷹 新台幣早盤大貶近2角摜破30.7元

2023/3/8 10:02（3/8 10:21 更新）
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新台幣8日早盤最低觸及30.784元、重摔1.9角，創盤中逾兩個半月新低紀錄。（中央社檔案照片）
新台幣8日早盤最低觸及30.784元、重摔1.9角，創盤中逾兩個半月新低紀錄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北8日電）美國聯準會主席鮑爾大展鷹姿，美元指數聞訊跳漲，令新台幣匯率承壓，早盤最低觸及30.784元、重摔1.9角，創盤中逾兩個半月新低紀錄。

鮑爾（Jerome Powell）於國會作證時警告，如果通貨膨脹壓力繼續居高不下，聯準會準備加快升息步伐，且最終利率可能高於預期。

鮑爾鷹派言論一出，嚇趴金融市場，美股道瓊指數重挫574.98點，美元指數強勁走高、衝破105大關。

匯銀人士指出，市場對於聯準會重回2碼升息步調的預期升溫，助長美元指數強勢格局，新台幣今天早盤以30.7元開出後，貶勢又急又猛，匯價直線下探至盤中低點30.784元，重貶近2角且創盤中逾兩個半月新低。

匯銀人士表示，接下來要先看市場如何消化鮑爾的鷹派言論，在美元指數走強的情況下，新台幣料將偏弱整理。（編輯：張均懋）1120308

#匯率
#鮑爾
#新台幣兌美元
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