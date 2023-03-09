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行政院會通過修法 重新建構專利商標救濟制度

2023/3/9 16:53
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（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院會今天通過專利法及商標法等部分條文修正草案，除規範成立「複審及爭議審議會」專責審議專利及商標案件，也創設複審、爭議訴訟的特殊訴訟，盼重新建構迅速專業的專利商標救濟制度。

行政院代理發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時轉述，行政院長陳建仁表示，專利權與商標權攸關產業發展及國際市場布局，這次修正主要是為與國際接軌，並考量實務需求，重新建構一套迅速、專業的專利商標救濟制度，專責處理專利及商標案件，強化程序保障。

陳建仁指出，另為因應產業界需求，這次修法同時增訂加速審查機制，建立商標代理人制度，以保障商標申請人權益，完善法制環境。

根據行政院通過的專利法及商標法2部分條文修正草案，重新建構專利商標案件救濟制度部分共有7大重點，一、參考外國專利商標救濟制度，在專責機關內成立「複審及爭議審議會」，專責審議專利及商標案件。

2、為強化專利商標爭議案件的程序保障，並兼顧時效，複審案或爭議案的審議，由審議人員3人或5人合議，並導入言詞審議、預備程序，且於審議程序中適度公開心證及審議終結通知。

3、為提升救濟時效，修法也明定對審議決定不服者，應逕提訴訟，免除訴願程序；4、創設「複審訴訟」及「爭議訴訟」特殊訴訟，且皆改採準用民事訴訟程序，終審法院也由最高行政法院改為最高法院。

5、專利爭議訴訟事件具高度技術專業及法律專業，專利爭議訴訟事件採律師或專利師強制代理；6、放寬設計專利的優惠期期間，由現行6個月為12個月；7、廢除商標異議程序。

另外，行政院會今天也通過商標法部分條文修正草案，建立商標代理人制度，除增訂加速審查機制，並賦予商標專責機關進行登錄管理及授權訂定相關管理辦法，保障商標申請人權益，同時增訂適格的申請人主體、簡化申請廢止商標註冊及至海關侵權認定等程序，落實法規鬆綁等實務需求。（編輯：蘇志宗）1120309

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