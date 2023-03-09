華通去年每股賺6.71元創高 今年淡季相對保守

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（中央社記者江明晏台北9日電）HDI大廠華通2022年每股純益6.71元，營收及獲利皆創歷史新高，展望2023年，華通指出，消費性電子產品市場庫存尚待消化，客戶訂單能見度不佳，對上半年的傳統淡季保守以待。

華通今天公布2022年財報，全年營收 764.19億元，年增21.2%，毛利率為20.22%，年增2.13個百分點，全年稅後純益80億元，年增55.7%，每股純益6.71元，營收及獲利皆創歷史新高。

華通指出，2022下半年電子業進入傳統旺季，美系客戶手機、筆電、平板、穿戴式裝置等新產品進入量產，低軌道衛星訂單持續穩定出貨，華通在2022年繳出亮眼成績。

展望2023年，華通指出，全球經濟發展的不確定性持續增高，通貨膨脹、升息、地緣政治等系統面因素造成經營上的潛在風險，加以消費性電子產品市場庫存尚待消化，客戶訂單能見度不佳，對上半年的傳統淡季保守以待，盼不確定因素對營運的干擾降至最低，與客戶保持良好的溝通與應變彈性。

華通董事會通過配發現金股利2.7元，並公告設立泰國子公司，預期將搭上PCB產業的東協設廠潮。

華通生產基地主要在台灣桃園及大陸惠州、重慶地區，產品包含HDI 板、軟硬複合板、硬板、軟板以及SMT等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板製造商。

此外，PCB大廠健鼎（3044） 日前已公布財報，健鼎去年每股賺11.8元，創歷史新高，且連4年每股盈餘（EPS）都超過11元。

健鼎2月合併營收初估約為新台幣46.44億元，月減0.4%，雖受到景氣不佳影響，但積極催促客戶去化存貨庫存，與2022年同期的52.82億元相比，年減12%，但仍創2月同期歷史次高。

健鼎累計前2月合併營收為93.06億元，與去年同期的117.9億元相比，年減21%。（編輯：林興盟）1120309